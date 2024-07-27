Китай получил первое золото Олимпиады-2024 в стрельбе из винтовки, сообщает УНН со ссылкой на «Суспільне. Спорт».

Детали

В финале микста стрельбы из винтовки (10 метров) китайцы победили Республику Корея (16:12).

Результаты поединка выглядят следующим образом:

Золото получил Китай;

Серебро завоевала Республика Корея;



Бронзу получил Казахстан.



Дополнение

Украинский дзюдоист Дильшот Халматов прекратил выступления на Олимпиаде-2024, вылетев в 1/8 финала от представителя Казахстана Елдоса Сметова.

Сегодня, 27 июля, в первый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 11 видах спорта.