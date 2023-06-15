В окрестностях Киева может быть шумно: в Бучанском районе работают саперы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Бучанском районе Киевской области сегодня пройдет ликвидация взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых районах столицы могут раздаваться звуки взрывов, сообщила КГВА, передает УНН.
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"Сегодня в Бучанском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых районах столицы могут раздаваться звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие! В случае воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", - предупредила КГВА в Telegram.
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