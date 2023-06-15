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На околицях Києва може бути гучно: в Бучанському районі працюють сапери

Київ • УНН

 • 1142965 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. В Бучанському районі Київської області сьогодні пройде ліквідація вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких районах столиці можуть лунати звуки вибухів, повідомила КМВА, передає УНН.

На околицях Києва може бути гучно: в Бучанському районі працюють сапери

Цитата

"Сьогодні в Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких районах столиці можуть лунати звуки вибухів. Зберігайте спокій! У разі повітряної тривоги перебувайте в укриттях!", - попередила КМВА в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До кінця тижня у школах Києва пролунає останній дзвоник - КМДА

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