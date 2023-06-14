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До кінця тижня у школах Києва пролунає останній дзвоник - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. У школах Києва 15-16 червня пролунає останній дзвоник, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, пише УНН.

До кінця тижня у школах Києва пролунає останній дзвоник - КМДА

Деталі

Як повідомляють в КМДА, навчання завершується у 420 школах столиці.

Цьогоріч через загрозу блекауту зимові канікули було подовжено до 27 січня, тому офлайн навчання у школах Києва завершиться 16 червня.

У цьому році тільки з 9 та 11 класів випускається майже 50 тисяч школярів, зазначили в КМДА.

Єдиних рекомендацій, окрім заходів безпеки, закладам освіти не надавали, тож кожна школа окремо обиратиме зручний і безпечний формат випускних.

Цитата

"Свято останнього дзвоника вже другий рік поспіль буде проходити в умовах широкомасштабної війни, яку росія розв’язала проти України. Саме тому головною умовою цього свята стане підвищена безпека", – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Доповнення

У залежності від умов безпеки кожна область може визначати тривалість навчального року самостійно, однак українські школярі повинні піти на літні канікули не пізніше 30 червня. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України.

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