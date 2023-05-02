Школярі підуть на літні канікули не пізніше 30 червня - Кабмін

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Київ • УНН

 • 527086 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У залежності від умов безпеки кожна область може визначати тривалість навчального року самостійно, однак українські школярі повинні піти на літні канікули не пізніше 30 червня. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України, пише УНН.

Деталі

Згідно закону України "Про повну загальну середню освіту", до початку повномасштабної війни навчальний рік розпочинався у День знань - 1 вересня, тривав не менше 175 навчальних днів і закінчувався не пізніше 1 липня наступного року.

Через воєнний стан уряд вніс корективи до тривалості навчального року в Україні. Згідно постанови Кабміну 2022/23 навчальний рік починається 1 вересня 2022 року і триває по 30 червня 2023 року.

Однак, "залежно від безпекової ситуації" уряд пропонує визначати тривалість навчального року "кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці" самостійно.

Доповнення

Раніше у Міносвіти повідомили, що випускники, які знаходяться за кордоном можуть отримати атестати про закінчення української школи в дипломатичних установах. Атестати дітей, які перебувають на небезпечній території та повністю навчалися онлайн, будуть знаходитися в управліннях освіти.

У разі завершення навчання у школі за кордоном і бажання навчатися в українському університеті іноземний атестат потрібно буде визнати в Україні впродовж року. На національний мультипредметний тест же можна зареєструватися з будь-яким набором документів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році - МОН

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