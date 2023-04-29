Як вступити до вишу із закордонним атестатом - відповідь Міносвіти

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У разі завершення навчання у школі за кордоном і бажання навчатися в українському університеті іноземний атестат потрібно буде визнати в Україні впродовж року. На національний мультипредметний тест же можна зареєструватися з будь-яким набором документів. Про це сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Реєструватися на НМТ можна з будь-яким набором документів, тобто це може бути і паспорт, і навіть ідентифікаційний код - це для тих осіб зроблено, які на тимчасово окупованих територіях, або у яких, можливо, документи втрачені. Якщо випускник закінчив школу, наприклад, у Польщі, у нього є польський документ про освіту, то після вступу до закладу вищої освіти України протягом одного року можна подати на визнання до державного підтриємства "Інформаційно-іміджевий центр" свій атестат про повну загальну середню освіту, його визнати - і жодних проблем не буде", - сказав Вітренко.

Деталі

Що стосується кількості зарежстрованих на НМТ наразі, то, за словами заступника міністра, "відповідно до останніх статистичних даних, зареєструвалися для складання НМТ 243 тисячі абітурієнтів, із них зареєструвалися в Україні 220 тисяч і майже 23 тисячі зареєструвалися за кордоном".

Що стосується розбивки по предметах, то, з його слів, на третій предмет найбільше зареєструвалися на історію - 133 тисячі, далі у списку іноземна мова - близько 80 тисяч.

Нагадаємо

Понад 7 тис. учасників національного мультипредметного тесту мають доопрацювати персональні дані та недоліки у персональному кабінеті.

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