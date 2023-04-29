Как поступить в вуз с зарубежным аттестатом - ответ Минобразования

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В случае завершения обучения в школе за рубежом и при желании учиться в украинском университете иностранный аттестат нужно будет признать в Украине в течение года. На национальный мультипредметный тест же можно зарегистрироваться с любым набором документов. Об этом сказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Регистрироваться на НМТ можно с любым набором документов, то есть это может быть и паспорт, и даже идентификационный код - это для тех лиц сделано, которые на временно оккупированных территориях, или у которых, возможно, документы утеряны. Если выпускник закончил школу, например, в Польше, у него есть польский документ об образовании, то после поступления в заведение высшего образования Украины в течение одного года можно подать на признание в государственное предприятие "Информационно-имиджевый центр" свой аттестат о полном общем среднем образовании, его признать - и никаких проблем не будет", - сказал Витренко.

Детали

Что касается количества зарегистрированных на НМТ сейчас, то, по словам замминистра, "согласно последним статистическим данным, зарегистрировались для сдачи НМТ 243 тысячи абитуриентов, из них зарегистрировались в Украине 220 тысяч и почти 23 тысячи зарегистрировались за рубежом".

Что касается разбивки по предметам, то, по его словам, на третий предмет больше всего зарегистрировались на историю - 133 тысячи, далее в списке иностранный язык - около 80 тысяч.

Напомним

Более 7 тыс. участников национального мультипредметного теста должны доработать персональные данные и недостатки в персональном кабинете.

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