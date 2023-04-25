Вступ-2023: понад 7 тис. учасників мультитесту мають проблеми з подачею документів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Понад 7 тис. учасників національного мультипредметного тесту мають доопрацювати персональні дані та недоліки у персональному кабінеті, повідомили у МОН України, пише УНН.
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"Нині за результатами оброблення реєстраційних документів понад 7 тис. вступників/вступниць отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти в персональних кабінетах повідомлення про потребу доопрацювати надану інформацію та/або копії документів, аби усунули недоліки", - вказали у МОН.
Деталі
Після надсилання документів для опрацювання рекомендують перевіряти персональний кабінет на наявність нових повідомлень.
Усунути помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру потрібно буде якнайшвидше – не пізніше ніж 7 травня.
"Якщо вступник/вступниця не усуне недоліки, на які вказав регіональний центр, йому/їй буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ", - зауважують у міністерстві.
За даними МОН, понад 211 тис. персональних кабінетів створили потенційні учасники НМТ-2023. Тобто, правки мають внести близько 3,3% зареєстрованих.
Доповнення
До 3 травня 2023 року триває реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті, який другий рік поспіль заміняє ЗНО.