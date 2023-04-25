Поступление-2023: более 7 тыс. участников мультитеста имеют проблемы с подачей документов

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Более 7 тыс. участников национального мультипредметного теста должны доработать персональные данные и недостатки в персональном кабинете, сообщили в МОН Украины, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас по результатам обработки регистрационных документов более 7 тыс. поступающих получили от региональных центров оценивания качества образования в персональных кабинетах сообщение о необходимости доработать предоставленную информацию и/или копии документов, чтобы устранили недостатки", - указали в МОН.

Детали

После отправки документов для обработки рекомендуют проверять персональный кабинет на наличие новых сообщений.

Устранить ошибки и повторно отправить копии документов на проверку в региональный центр нужно будет как можно быстрее – не позднее 7 мая.

"Если абитуриент/поступающая не устранит недостатки, на которые указал региональный центр, ему/ей будет отказано в регистрации для участия в НМТ", - отмечают в министерстве.

По данным МОН, более 211 тыс. персональных кабинетов создали потенциальные участники НМТ-2023. То есть, правки должны внести около 3,3% зарегистрированных.

Дополнение

До 3 мая 2023 года продолжается регистрация на участие в национальном мультипредметном тесте, которым второй год подряд заменяют ВНО.

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