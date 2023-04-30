У Міносвіти розповіли, як цього року отримати атестати випускникам шкіл

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«Як і в минулому році всі механізми відпрацьовані, зараз реєструється наказ про міжвідомчу взаємодію між Міністерством освіти та науки, Міністерством зовнішніх справ і місцевими військовими адміністраціями. Тобто ті діти, які залишилися за кордоном можуть отримати свої атестати про закінчення української школи в дипломатичних установах. Якщо вони повернуться, то жодних проблем з видачею атестата в Україні не буде», - розповів Вітренко.

Він повідомив, що на тимчасово окупованих територіях також всі питання відпрацьовані.

«Що стосується тимчасово окупованих територій, то також всі питання вже відпрацьовані, ми маємо досвід минулого року. Проблем не було і не буде й в цьому році. Ми дуже добре підготовлені для старту проведення випускної та вступної компанії», - сказав Вітренко.

Вітренко зазначив, що атестати тих дітей, які навчалися повністю онлайн та перебувають на небезпечній території будуть знаходитися в управліннях освіти, не в школах.

«Для тих хто навчався онлайн, якщо це особливо небезпечна територія й було повністю онлайн навчання, то атестати будуть знаходитися в управліннях освіти, не в школах, тому що до шкіл йти не безпечно. Для того, щоб вступити в омріяний заклад вищої освіти можна буде вказати лише номер при реєстрації, або навіть зареєструватися по паспорту, або ідентифікаційному коду. Тобто, коли треба буде фізично отримати атестат, то можна буде звернутися до управління освіти…», - розповів Вітренко.

Доповнення

Понад 7 тис. учасників національного мультипредметного тесту мають доопрацювати персональні дані та недоліки у персональному кабінеті.