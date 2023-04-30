У Міносвіти розповіли, як цього року отримати атестати випускникам шкіл

ukru
12:29 • 41768 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 143578 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 126074 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 130545 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 194673 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 440018 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 336973 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 355241 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 312379 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224957 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 130932 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 144378 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 115253 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 94281 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 65532 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 143572 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 194666 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 463883 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 601811 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 629345 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 6852 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 65532 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 115253 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 144378 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 228190 перегляди
Актуальне
У Міносвіти розповіли, як цього року отримати атестати випускникам шкіл

У Міносвіти розповіли, як цього року отримати атестати випускникам шкіл

Київ • УНН

 • 612976 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Випускники, які за кордоном можуть отримати атестати про закінчення української школи в дипломатичних установах. Атестати дітей, які перебувають на небезпечній території та повністю навчалися онлайн, будуть знаходитися в управліннях освіти. Про це сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

«Як і в минулому році всі механізми відпрацьовані, зараз реєструється наказ про міжвідомчу взаємодію між Міністерством освіти та науки, Міністерством зовнішніх справ і місцевими військовими адміністраціями. Тобто ті діти, які залишилися за кордоном можуть отримати свої атестати про закінчення української школи в дипломатичних установах. Якщо вони повернуться, то жодних проблем з видачею атестата в Україні не буде», - розповів Вітренко.

Він повідомив, що на тимчасово окупованих територіях також всі питання відпрацьовані.

«Що стосується тимчасово окупованих територій, то також всі питання вже відпрацьовані, ми маємо досвід минулого року. Проблем не було і не буде й в цьому році. Ми дуже добре підготовлені для старту проведення випускної та вступної компанії», - сказав Вітренко.

Вітренко зазначив, що атестати тих дітей, які навчалися повністю онлайн та перебувають на небезпечній території будуть знаходитися в управліннях освіти, не в школах.

«Для тих хто навчався онлайн, якщо це особливо небезпечна територія й було повністю онлайн навчання, то атестати будуть знаходитися в управліннях освіти, не в школах, тому що до шкіл йти не безпечно. Для того, щоб вступити в омріяний заклад вищої освіти можна буде вказати лише номер при реєстрації, або навіть зареєструватися по паспорту, або ідентифікаційному коду. Тобто, коли треба буде фізично отримати атестат, то можна буде звернутися до управління освіти…», - розповів Вітренко.

Доповнення

Понад 7 тис. учасників національного мультипредметного тесту мають доопрацювати персональні дані та недоліки у персональному кабінеті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$73.16
Bitcoin
$82,799.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,157.70
Ethereum
$1,834.50