До конца недели в школах Киева прозвучит последний звонок - КГГА

Детали

Как сообщают в КГГА, обучение завершается в 420 школах столицы.

В этом году из-за угрозы блэкаута зимние каникулы были продлены до 27 января, поэтому офлайн обучение в школах Киева завершится 16 июня.

В этом году только из 9 и 11 классов выпускается почти 50 тысяч школьников, отметили в КГГА.

Единых рекомендаций, кроме мер безопасности, учебным заведениям не давали, поэтому каждая школа отдельно будет выбирать удобный и безопасный формат выпускных.

Цитата

"Праздник последнего звонка уже второй год подряд будет проходить в условиях широкомасштабной войны, которую россия развязала против Украины. Именно поэтому главным условием этого праздника станет повышенная безопасность", – сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Дополнение

В зависимости от условий безопасности каждая область может определять продолжительность учебного года самостоятельно, однако украинские школьники должны уйти на летние каникулы не позднее 30 июня. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины.