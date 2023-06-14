До конца недели в школах Киева прозвучит последний звонок - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В школах Киева 15-16 июня прозвучит последний звонок, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.
Детали
Как сообщают в КГГА, обучение завершается в 420 школах столицы.
В этом году из-за угрозы блэкаута зимние каникулы были продлены до 27 января, поэтому офлайн обучение в школах Киева завершится 16 июня.
В этом году только из 9 и 11 классов выпускается почти 50 тысяч школьников, отметили в КГГА.
Единых рекомендаций, кроме мер безопасности, учебным заведениям не давали, поэтому каждая школа отдельно будет выбирать удобный и безопасный формат выпускных.
Цитата
"Праздник последнего звонка уже второй год подряд будет проходить в условиях широкомасштабной войны, которую россия развязала против Украины. Именно поэтому главным условием этого праздника станет повышенная безопасность", – сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Дополнение
В зависимости от условий безопасности каждая область может определять продолжительность учебного года самостоятельно, однако украинские школьники должны уйти на летние каникулы не позднее 30 июня. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины.