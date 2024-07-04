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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На оккупированной Луганщине острый дефицит врачей, в Лутугинском районе люди двое суток без воды

На оккупированной Луганщине острый дефицит врачей, в Лутугинском районе люди двое суток без воды

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 08:07  •  13083 просмотра

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В оккупированной Луганской области наблюдается острая нехватка врачей - вакантными остаются более 1 500 врачебных должностей, а в Лутугинском районе из-за ремонтных работ люди уже второй день остаются без воды.

Во временно оккупированном Луганске вакантны 1,5 тысячи медицинских ставок. В Лутугинском районе люди в жару уже двое суток без воды из-за ремонтных работ, впрочем когда они завершатся - неизвестно. Об этом говорится в сводке Луганской ОГА, передает УНН.

"В "лнр" вакантными являются более 1,5 тысяч медицинских ставок. Крайне остро "республика" нуждается в узкопрофильных медицинских специалистах: ревматологах, пульманологах, эндокринологах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также нужны врачи широкой практики: терапевты и хирурги.

Также сообщается, оккупанты заявили о капитальном ремонте трех насосных станций и двух водопроводов в Лисичанске, где люди третий год живут без централизованного водоснабжения.

"Главное, чтобы на этом не закончилось, как в Лутугинском районе, где со вчерашнего дня люди в 38-ми градусную жару остаются без воды. Когда закончат ремонт водопровода неизвестно, однако известно - подвоза воды не будет", - рассказали в ОВА.

В сочетании с некачественными продуктами на прилавках ситуация может иметь вполне предсказуемые последствия, указали в ОВА.

Захватчики создали продовольственный кризис на оккупированной Луганщине - ОВА2 июля 2024, 08:40 • 20526 просмотров

В ОВА также заявили, что российские оккупанты якобы "взяли под контроль" цены на потребительские товары на Луганщине. Профильное так называемое "министерство" захватчиков сообщило, что более тысячи индивидуальных предпринимателей "добровольно" ограничили торговую надбавку на свои товары. На самом же деле, по данным ОВА, люди просто не в состоянии покупать самое необходимое, поскольку цены выше даже российских, а украинских - в два-три раза.

Дополнение

Что касается ситуации с безопасностью, то по данным Луганской ОГА, Невское и Макеевка вторые сутки находятся под плотными обстрелами. За прошедшие сутки эти населенные пункты враг обстрелял 88 раз: 34 - из артиллерии, 52 с применением БПЛА. Невское, в котором еще остаются люди, дважды накрывал огнем из РСЗО.

Также сообщается, что несмотря на опасность, рабочей группой Краснореченской СВА местным жителям и в соседнюю Новолюбовку доставили недельный запас хлеба.

Оккупанты отправили 138 детей с ВОТ Луганщины в оборонно-спортивный лагерь волгограда1 июля 2024, 08:08 • 23499 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
lisichanskЛисичанск
luhanskЛуганск
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