На оккупированной Луганщине острый дефицит врачей, в Лутугинском районе люди двое суток без воды

Во временно оккупированном Луганске вакантны 1,5 тысячи медицинских ставок. В Лутугинском районе люди в жару уже двое суток без воды из-за ремонтных работ, впрочем когда они завершатся - неизвестно. Об этом говорится в сводке Луганской ОГА, передает УНН.

"В "лнр" вакантными являются более 1,5 тысяч медицинских ставок. Крайне остро "республика" нуждается в узкопрофильных медицинских специалистах: ревматологах, пульманологах, эндокринологах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также нужны врачи широкой практики: терапевты и хирурги.

Также сообщается, оккупанты заявили о капитальном ремонте трех насосных станций и двух водопроводов в Лисичанске, где люди третий год живут без централизованного водоснабжения.

"Главное, чтобы на этом не закончилось, как в Лутугинском районе, где со вчерашнего дня люди в 38-ми градусную жару остаются без воды. Когда закончат ремонт водопровода неизвестно, однако известно - подвоза воды не будет", - рассказали в ОВА.

В сочетании с некачественными продуктами на прилавках ситуация может иметь вполне предсказуемые последствия, указали в ОВА.

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В ОВА также заявили, что российские оккупанты якобы "взяли под контроль" цены на потребительские товары на Луганщине. Профильное так называемое "министерство" захватчиков сообщило, что более тысячи индивидуальных предпринимателей "добровольно" ограничили торговую надбавку на свои товары. На самом же деле, по данным ОВА, люди просто не в состоянии покупать самое необходимое, поскольку цены выше даже российских, а украинских - в два-три раза.

Дополнение

Что касается ситуации с безопасностью, то по данным Луганской ОГА, Невское и Макеевка вторые сутки находятся под плотными обстрелами. За прошедшие сутки эти населенные пункты враг обстрелял 88 раз: 34 - из артиллерии, 52 с применением БПЛА. Невское, в котором еще остаются люди, дважды накрывал огнем из РСЗО.

Также сообщается, что несмотря на опасность, рабочей группой Краснореченской СВА местным жителям и в соседнюю Новолюбовку доставили недельный запас хлеба.

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