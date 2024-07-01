российские захватчики отправили 138 детей с временно оккупированной Луганщины в оборонно-спортивный лагерь в волгограде. Также россияне повысили пошлину на загранпаспорта. За прошедшие сутки армия рф 146 раз обстреляла деоккупированные села Луганщины. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

На оккупированных территориях россияне расширяют программы воспитания боевиков со школьной скамьи: 138 детей из так называемой лнр "отдыхают" в оборонно-спортивном лагере в волгограде - написал Лысогор в Telegram.

Как рассказывают пропагандистские СМИ, с детьми проводятся занятия по тактической и огневой подготовке, основам радиационно-химической, биологической защиты и управлению БПЛА. Из наиболее одаренных воспитывают "политруков".

По данным Лысогора, в течение учебного года подростков муштруют в отрядах "юнармии", летом направляют на "спецподготовку", а через несколько лет - на фронт. По его словам, списки потенциальных "защитников отечества" тщательно уточняются во время медицинских обследований.

Между тем, путин рассказывает молодежи, что восстановление "лнр" идет достаточно быстрыми темпами. Среди самых высоких достижений: ремонты крыш и водопровода в Кировске, впервые за десять лет, и установка банкоматов в так называемых многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Из числа оккупированных в 2022 году населенных пунктов в список попали: Счастье, Меловое, Кременная, Беловодск, Рубежное, Лисичанск, Новоайдар и Станица Луганская. Он как отметил глава ОВА, как будут работать банкоматы в обесточенных городах не понятно. Северодонецк в перечень "островков цивилизации" не вошел вообще.

"А луганчане в жару часами стоят на улице в очереди к пунктам обслуживания мобильного оператора МКС, чтобы уточнить свои паспортные данные, - "русский мир" принес цифровое рабство, но это уже никого не возмущает", - рассказал Лысогор.

По его словам, оккупанты усиливают меры, направленные на усложнение выезда граждан за пределы "республик". С сегодняшнего дня повышена госпошлина за получение загранпаспорта нового образца. Для взрослых она составила 6 000 рублей вместо 5 000, для детей - 3 000 вместо 2 500 рублей.

Дополнение

Что касается ситуации с безопасностью в регионе, то по словам Лысогора, деоккупированные населенные пункты враг обстреливал 146 раз из всех видов вооружения. Невское, в котором остаются люди, девять раз накрыл огнем из РСЗО. Стельмаховка подверглась восьми минометным обстрелам.

42 раза по Невскому, Куземовке, Стельмаховке и Макеевке россияне били из артиллерии. 87 раз - пытались атаковать с использованием БПЛА.

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