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Окупанти відправили 138 дітей з ТОТ Луганщини в оборонно-спортивний табір волгограда

Київ • УНН

 • 24018 перегляди

російські окупанти відправили 138 дітей з окупованої Луганщини до оборонно-спортивного табору у Волгограді для проходження військової підготовки.

Окупанти відправили 138 дітей з ТОТ Луганщини в оборонно-спортивний табір волгограда

російські загарбники відправили 138 дітей із тимчасово окупованої Луганщини в оборонно-спортивний табір у волгограді. Також росіяни підвищили мито на закордонні паспорти. Минулої доби армія рф 146 разів обстріляла  деокуповані села Луганщини. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Артем Лисогор, передає УНН

На окупованих територіях росіяни розширюють програми виховання бойовиків зі шкільної лави: 138 дітей з так званої лнр "відпочивають" у оборонно-спортивному таборі у волгограді

- написав Лисогор у Telegram. 

Як розповідають пропагандистські ЗМІ, з дітьми проводяться заняття з тактичної та вогневої підготовки, основ радіаційно-хімічного, біологічного захисту та управління  БПЛА. З найбільш обдарованих виховують "політруків".

За даними Лисогора, протягом навчального року підлітків муштрують у загонах "юнармії", влітку направляють на "спецпідготовку", а через декілька років – на фронт. З його слів, списки потенційних "захисників отєчєства" ретельно уточнюються під час медичних обстежень.

Тим часом, путін розповідає молоді, що відновлення "лнр" йде досить швидкими темпами. Серед найвищих досягнень: ремонти дахів та водогону у Кіровську, вперше за десять років, та встановлення банкоматів у так званих багатофункціональних центрах надання державних та муніципальних послуг.

З числа  окупованих у 2022 році населених пунктів до списку потрапили: Щастя, Мілове, Кремінна, Біловодськ, Рубіжне, Лисичанськ, Новоайдар та Станиця Луганська. Він як зауважив очільник ОВА, як будуть працювати банкомати у знеструмлених містах не зрозуміло. Сєвєродонецьк до переліку "острівців цивілізації" не увійшов взагалі.

"А луганчани у спеку годинами стоять на вулиці у черзі до пунктів обслуговування мобільного оператора МКС, щоб уточнити свої паспортні дані,– "руський мир" приніс цифрове рабство, але це вже нікого не обурює", - розповів Лисогор. 

За його словами, окупанти посилюють заходи, спрямовані на ускладнення виїзду громадян за межі "рєспублік". Відсьогодні підвищено держмито за отримання загранпаспорту нового зразку. Для дорослих воно склало 6 000 рублів замість 5 000, для дітей — 3 000 замість 2 500 рублів.

Доповнення 

Стосовно безпекової ситуації в регіоні. то за словами Лисогора, деокуповані населені пункти ворог обстрілював 146 разів з усіх видів озброєння. Невське, в якому залишаються люди, дев’ять разів накрив вогнем з РСЗВ.  Стельмахівка зазнала вісім мінометних обстрілів.

42 рази по Невському, Куземівці, Стельмахівці та Макіївці росіяни гатили з артилерії. 87 разів – намагались атакувати з використанням БПЛА.

На ТОТ рф формує "юнармію": українські підлітки складають присягу29.06.24, 03:53 • 86908 переглядiв

Тетяна Краєвська

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