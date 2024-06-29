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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На ТОТ рф формує "юнармію": українські підлітки складають присягу

Київ • УНН

 • 86908 перегляди

На тимчасово окупованих територіях ворог планує організувати "юнармію" для підлітків, що нагадує нацистський рух, як основу для майбутніх збройних сил.

На ТОТ рф формує "юнармію": українські підлітки складають присягу

На загарбаних територіях ворог організує "юнармію" для підлітків, що нагадує нацистський рух. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

На тимчасово окупованих територіях зафіксовано систематичну розбудову мережі "юнармії" – молодіжного військового об'єднання, яке нагадує нацистський рух гітлер'югенд. Ця ініціатива має стати основою для майбутніх військових сил рф.

У червні цього року більше сотні українських підлітків, включаючи неповнолітніх, прийняли присягу на ворожому мілітаристичному маршруті під час церемонії на Савур-Могилі. Вони планують стати основою для навчання у військових училищах, що контролюються міністерством оборони рф.

За інформацією, молодих людей залучають обіцянками соціального зростання та підвищення статусу їх батьків. Проте ворог уникав обговорення того факту, що саме українці та інші етнічні групи, підкорені кремлівською імперією, можуть стати "канонірами" у війнах, проведених на територіях, що їм невідомі.

Загарбники провели пропагандистський шабаш на ТОТ територіях24.06.24, 02:36 • 29528 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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