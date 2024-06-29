На временно оккупированных территориях враг планирует организовать "юнармию" для подростков, напоминающую нацистское движение, как основу для будущих вооруженных сил.
На захваченных территориях враг организует "юнармию" для подростков, что напоминает нацистское движение. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
На временно оккупированных территориях зафиксировано систематическое развитие сети "юнармии" - молодежного военного объединения, которое напоминает нацистское движение гитлерюгенд. Эта инициатива должна стать основой для будущих военных сил рф.
В июне этого года более сотни украинских подростков, включая несовершеннолетних, приняли присягу на вражеском милитаристском маршруте во время церемонии на Саур-Могиле. Они планируют стать основой для обучения в военных училищах, контролируемых министерством обороны РФ.
По информации, молодых людей привлекают обещаниями социального роста и повышения статуса их родителей. Однако враг избегал обсуждения того факта, что именно украинцы и другие этнические группы, покоренные кремлевской империей, могут стать "канонирами" в войнах, проводимых на неизвестных им территориях.
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