На захваченных территориях враг организует "юнармию" для подростков, что напоминает нацистское движение. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях зафиксировано систематическое развитие сети "юнармии" - молодежного военного объединения, которое напоминает нацистское движение гитлерюгенд. Эта инициатива должна стать основой для будущих военных сил рф.

В июне этого года более сотни украинских подростков, включая несовершеннолетних, приняли присягу на вражеском милитаристском маршруте во время церемонии на Саур-Могиле. Они планируют стать основой для обучения в военных училищах, контролируемых министерством обороны РФ.

По информации, молодых людей привлекают обещаниями социального роста и повышения статуса их родителей. Однако враг избегал обсуждения того факта, что именно украинцы и другие этнические группы, покоренные кремлевской империей, могут стать "канонирами" в войнах, проводимых на неизвестных им территориях.

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