На временно оккупированных территориях Луганской области в Северодонецке четырехдневное досрочное "голосование" на российских "выборах" продолжалось неделю, в "лнр" не дотянули 9,5% до рекордной явки. Тем временем интенсивность огня на фронте несколько спала. Об этом сообщил в понедельник глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Детали

"Большинство наземных атак врага состоялась на Купянском направлении. Противник не прекращает огневую поддержку, обстреливая наши населенные пункты. Хотя интенсивность огня, по сравнению с предыдущими сутками, несколько спала - зафиксировано около 50 попыток обстрелов из различных видов вооружения. Пострадали Белогоровка, Макеевка, Невское, Новолюбовка", - сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, Северодонецк и другие прифронтовые города заранее вошли в перечень населенных пунктов, где оккупанты, из-за ситуации с безопасностью и, соответственно, невозможности открыть стационарные избирательные участки, должны были организовать досрочное голосование - с понедельника по четверг.

"Для этого они осуществляли поквартирный обход, а также собирали голоса на улице. Итоговый результат их не устроил, и они продлили график работы своих стихийных избирательных участков еще на три дня - до вечера воскресенья. Запаса бюллетеней хватило", - указал Лысогор.

В целом, по его словам, следует отметить, что "несмотря на заявления так называемой "цик лнр" относительно работы ячеек для голосования в усиленном режиме, до рекордной явки луганские коллаборанты дотянуть не смогли".

"Результат, на который "необходимо всем равняться", зафиксирован в чечне - 96,46%. В "лнр" явка ниже почти на 9,5%. Где-то недоработали", - написал Лысогор.

На оккупированных территориях Луганской области заранее очертили явку на российских "выборах" - ОВА