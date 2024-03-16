На оккупированных территориях Луганской области заранее очертили явку на российских "выборах" - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области еще до начала голосования в "лнр" обозначили показатель явки на устроенных здесь "выборах" президента рф, во время досрочного волеизъявления голосов собрано больше, чем имеющегося на оккупированных в 2022 году территориях, сообщили в Луганской ОВА в субботу, пишет УНН.

Детали

"Еще до начала волеизъявления в так называемой "лнр" очертили показатели явки на выборах президента рф. Заявили, что во время подомовой агитации будто обошли более 611 тысяч домовладений, что составляет 94% от общего количества. И более 90% опрошенных якобы согласились отдать свои голоса", - указали в Луганской ОВА в Facebook.

Как отмечается, "за четыре дня досрочного голосования на оккупированной Луганщине участие в этом мероприятии, по данным цик рф, приняли более 326 тысяч человек".

"Досрочные выборы проводились исключительно на прифронтовых территориях и населенных пунктах, куда трудно добраться, но бюллетени туда как-то доставили. Цифра близка к количеству населения громад, оказавшихся в оккупации в 2022 году, - вместе с детьми", - указано в сообщении.

"Во время досрочного волеизъявления голосов собрано больше, чем имеющегося на оккупированных в 2022 году территориях", - указали в Луганской ОВА.

Тем временем враг из артиллерии, гранатометов и танков открывал огонь на линии соприкосновения в Луганской области за прошедшие сутки. "Ими осуществлено почти 100 обстрелов. Интенсивность ведения огня очень высокая. Оккупанты попали по Невскому и Белогоровке. Тем не менее, в освобожденные населенные пункты, в частности, в Невское и Новолюбовку, привезли продукты питания и топливо. В Грековку и Макеевку - компактные наборы для быстрого ремонта и хлеб", - сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор

Авиационные удары, как указано, нанесены противником по Надежде и Белогоровке. "Вблизи последней враг имел попытки найти слабые места в нашей обороне", - добавил Лысогор.

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