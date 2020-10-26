В Одесскую область пригласили специалистов из КНР для обмена опытом в развертывании полевых госпиталей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Одесскую область были приглашены специалисты Китайской Народной Республики, которые могут поделиться опытом в развертывании полевых госпиталей и борьбе с коронавирусом. Об этом написал в Facebook глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"Пригласил специалистов Китайской Народной Республики в Одесскую область, чтобы перенять опыт в развертывании полевых госпиталей и борьбе с коронавирусом. Сегодня имел важную онлайн-встречу с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Одессе Сун Лицюнем. Обсуждали опыт КНР в борьбе с пандемией и ее последствиями", - написал Куцый.
Он считает ценным опыт КНР в обустройстве в оперативном порядке временных госпиталей и больниц, использование медицинских протоколов и медпрепаратов.
"Сейчас мы уже договорились об онлайн-мероприятии с китайскими специалистами. Также я пригласил их непосредственно к нам, в Одесскую область. Практический опыт и очное обучение были бы для нас бесценными, и мы очень надеемся на такой визит", - сообщил глава ОГА.
Напомним, ранее в Одесской области второй день подряд фиксируют более 600 случаев COVID-19, руководство области приняло решение о решении вопроса коечного фонда и на поставку кислорода.