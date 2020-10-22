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На Одещині вирішили збільшити ліжковий фонд та поставки кисню через зростання випадків COVID-19

На Одещині вирішили збільшити ліжковий фонд та поставки кисню через зростання випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Одещині другий день поспіль фіксують понад 600 випадків COVID-19, керівництво області ухвалило рішення про вирішення питання ліжкового фонду і поставки кисню. Про це написав у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.

“Вже другий день поспіль лабораторії Одещини фіксують понад 600 випадків захворювання на COVID-19. За розрахунками епідеміологів, кількість нових випадків захворювання значно зросте у найближчі тижні”, — йдеться у повідомленні.

За його словами, для оптимального вирішення питання ліжкового фонду та поставок кисню важким хворим, прийняті наступні рішення:

— готуємо до відкриття корпус стаціонару у Центрі соціально-значущих хвороб. Це дасть нам додатково 350 місць.
— максимально нарощуємо поставки кисню до медзакладів регіону. Очікуємо, що найближчими днями наш Одеській припортовий завод отримає ліцензію МОЗ та покриє потреби лікарень.
— плануємо повністю перепрофілювати 4 медзаклади Одеси під лікування пацієнтів виключно із COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на 8:40 22 жовтня зафіксовано вже 322 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — новий антирекорд у понад 7 тисяч.

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