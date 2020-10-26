На Одещину запросили фахівців з КНР для обміну досвідом у розгортанні польових госпіталів

"Запросив фахівців Китайської Народної Республіки до Одещини, аби перейняти досвід у розгортанні польових госпіталів та боротьбі з коронавірусом. Сьогодні мав важливу онлайн-зустріч із генеральним консулом Китайської Народної Республіки в Одесі Сун Ліцюнем. Обговорювали досвід КНР у боротьбі з пандемією та її наслідками", - написав Куций.

Він вважає цінним досвід КНР в облаштуванні в оперативному порядку тимчасових госпіталів та лікарень, використання медичних протоколів та медпрепаратів.

"Наразі ми вже домовилися про онлайн-заходи з китайськими фахівцями. Також я запросив їх безпосередньо до нас, на Одещину. Практичний досвід та очне навчання були б для нас безцінними, тож ми дуже сподіваємося на такий візит", - повідомив голова ОДА.

Нагадаємо, раніше на Одещині другий день поспіль фіксують понад 600 випадків COVID-19, керівництво області ухвалило рішення про вирішення питання ліжкового фонду і про поставки кисню.