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На Одещину запросили фахівців з КНР для обміну досвідом у розгортанні польових госпіталів

На Одещину запросили фахівців з КНР для обміну досвідом у розгортанні польових госпіталів

Київ • УНН

 • 8670 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Одещину були запрошені фахівці Китайської Народної Республіки, які можуть поділитись досвідом у розгортанні польових госпіталів та боротьбі з коронавірусом. Про це написав у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.

"Запросив фахівців Китайської Народної Республіки до Одещини, аби перейняти досвід у розгортанні польових госпіталів та боротьбі з коронавірусом. Сьогодні мав важливу онлайн-зустріч із генеральним консулом Китайської Народної Республіки в Одесі Сун Ліцюнем. Обговорювали досвід КНР у боротьбі з пандемією та її наслідками", - написав Куций.

Він вважає цінним досвід КНР в облаштуванні в оперативному порядку тимчасових госпіталів та лікарень, використання медичних протоколів та медпрепаратів.

"Наразі ми вже домовилися про онлайн-заходи з китайськими фахівцями. Також я запросив їх безпосередньо до нас, на Одещину. Практичний досвід та очне навчання були б для нас безцінними, тож ми дуже сподіваємося на такий візит", - повідомив голова ОДА.

Нагадаємо, раніше на Одещині другий день поспіль фіксують понад 600 випадків COVID-19, керівництво області ухвалило рішення про вирішення питання ліжкового фонду і про поставки кисню.

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