В Одесской области задержали местных, которые планировали передать оккупантам данные о ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Одесской области двое граждан Украины собирали данные о боевых позициях и блокпостах украинских защитников, которые планировали передать оккупантам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
Детали
Сообщается, что 21 марта местные жители пытались обойти позиции обороны и попасть на закрытую территорию.
Украинские защитники остановили мужчин на блокпосте, чтобы проверить документы и мобильные телефоны. Выяснилось, что один из них договорился с россиянами о том, что за денежное вознаграждение предоставит данные о местонахождении боевых позиций и блокпостов Нацгвардии и ВСУ.
Обоих предателей уже передали местным полицейским.
В этот же день в Одесской области задержали двух мужчин, которые пытались пересечь блокпост.
Они имели при себе несколько паспортов России и Украины и примерно 25 тысяч долларов наличными. А также - блокноты и карты с пометками, где находились. Куда и почему едут - мужчины объяснить не смогли.
Добавим
Служба безопасности Украины обнародовала список Telegram-каналов, которые координируют спецслужбы россии.