На Одещині затримали місцевих, які планували передати окупантам дані про ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Одеській області двоє громадян України збирали дані про бойові позиції та блокпости українських захисників, які планували передати окупантам. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну гвардію України.
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Повідомляється, що 21 березня місцеві мешканці намагалися оминути позиції оборони й потрапити на закриту територію.
Українські захисники зупинили чоловіків на блокпості, щоб перевірити документи й мобільні телефони. З'ясувалося, що один із них домовився з росіянами про те, що за грошову винагороду надасть дані про місцезнаходження бойових позицій та блокпостів Нацгвардії та ЗСУ.
Обох зрадників вже передали місцевим поліцейським.
Цього ж дня в Одеській області затримали інших двох чоловіків, які намагалися перетнути блокпост.
Вони мали при собі декілька паспортів Росії й України й приблизно 25 тисяч доларів готівки. А також - блокноти й карти з помітками, де перебували. Куди й чому їдуть - чоловіки пояснити не змогли.
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Служба безпеки України оприлюднила список Telegram-каналів, які координують спецслужби росії.