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В Одесской области по инициативе одного из кандидатов в депутаты сделали дополнительные кабины для голосования

В Одесской области по инициативе одного из кандидатов в депутаты сделали дополнительные кабины для голосования

Киев  •  УНН

 • 13826 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Каролино-Бугазе в Одесской области по инициативе одного из кандидатов в депутаты сделали дополнительные кабины для голосования во время процесса волеизъявления. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

"В Каролино-Бугазе на избирательном участке, расположенном в местной школе, во время голосования решили сделать дополнительные две кабины для тайного голосования", - сообщили в ОПОРЕ.

По данным общественной сети, утром в помещении для голосования находилось четыре кабины для голосования.

"Днем решили, что этих кабинок недостаточно, а потому по инициативе одного из кандидатов в депутаты в фойе школы оборудовали две кабины, повесив шторы просто в помещении фойе. ОПОРЕ объяснили, что делают это для удобства избирателей", - информируют в организации.

Напомним, ранее в Беляевском районе Одесской области обнаружили три автобуса с людьми, которые приехали голосовать за деньги.

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