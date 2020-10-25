В Одесской области по инициативе одного из кандидатов в депутаты сделали дополнительные кабины для голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Каролино-Бугазе в Одесской области по инициативе одного из кандидатов в депутаты сделали дополнительные кабины для голосования во время процесса волеизъявления. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
"В Каролино-Бугазе на избирательном участке, расположенном в местной школе, во время голосования решили сделать дополнительные две кабины для тайного голосования", - сообщили в ОПОРЕ.
По данным общественной сети, утром в помещении для голосования находилось четыре кабины для голосования.
"Днем решили, что этих кабинок недостаточно, а потому по инициативе одного из кандидатов в депутаты в фойе школы оборудовали две кабины, повесив шторы просто в помещении фойе. ОПОРЕ объяснили, что делают это для удобства избирателей", - информируют в организации.
Напомним, ранее в Беляевском районе Одесской области обнаружили три автобуса с людьми, которые приехали голосовать за деньги.