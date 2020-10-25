На Одещині за ініціативою одного з кандидатів у депутати зробили додаткові кабіни для голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Кароліно-Бугазі на Одещині за ініціативою одного з кандидатів у депутати зробили додаткові кабіни для голосування під час процесу волевиявлення. Про це інформує громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.
"У Кароліно-Бугазі на виборчій дільниці, що розташована у місцевій школі, під час голосування вирішили зробити додаткові дві кабіни для таємного голосування", - повідомили в ОПОРІ.
За даними громадської мережі, зранку у приміщенні для голосування знаходилося чотири кабіни для голосування.
"Вдень вирішили, що цих кабінок недостатньо, а тому за ініціативою одного з кандидатів у депутати у фойє школи обладнали ще дві кабіни, повісивши штори просто у приміщенні фойє. ОПОРІ пояснили, що роблять це для зручності виборців", - інформують в організації.
Нагадаємо, раніше у Біляївському районі Одеської області виявили три автобуси з людьми, які приїхали голосувати за гроші.