На Одещині розпочато кримінальне провадження за фактом підкупу 38 виборців

"У Біляївському районі поліцейські територіального підрозділу виявили три автобуси з людьми, які приїхали голосувати з Роздільнянського району. За оперативною інформацією правоохоронців, за свої голоси 38 громадян повинні були отримати грошову винагороду", - інформують у пресслужбі.

За даними поліцейських, відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Правоохоронцями наразі проводяться невідкладні слідчі заходи.

"Також з’ясувалося, що виборців перевозили на транспортних засобах з технічними несправностями, один з водіїв сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння, а ще один – без відповідних документів. Відносно правопорушників складені протоколи за статтями 130, 121 та 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Одесі повідомили про загрозу вибуху на низці дільниць.