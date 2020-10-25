В Одесі повідомили про загрозу вибуху ще на одній виборчій дільниці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про загрозу вибуху на одній з виборчих дільниць. Про це інформує відділ комунікації поліції в Одеській області, передає УНН.
“В Одесі поліція перевіряє повідомлення про загрозу вибуху на виборчій дільниці на вулиці Фонтанська дорога. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції, вибухотехніків, кінологів та працівників служби з надзвичайних ситуацій”, — повідомили в поліції.
За інформацією правоохоронців, наразі на місці проводиться перевірка.
Нагадаємо, раніше сьогодні в Одесі надійшло повідомлення про замінування на виборчій дільниці на вулиці Льва Толстого.
Вибухонебезпечних пристроїв не було виявлено.