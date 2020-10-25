В Одесі на виборчій дільниці не знайшли вибухівку

Повідомляється, що повідомлення про замінування надійшло до поліції сьогодні близько 13-ї години.

“Станом на 13:30 приміщення та прилеглу територію виборчої дільниці перевірили, вибухонебезпечних пристроїв не виявлено. Дільниця працює у звичайному режимі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, інформація про замінування дільниць у Тиврівському районі не підтвердилась.