В Одесі на виборчій дільниці не знайшли вибухівку

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В Одесі надійшло повідомлення про замінування на виборчій дільниці на вулиці Льва Толстого. Вибухонебезпечних пристроїв не було виявлено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції в Одеській області

Повідомляється, що повідомлення про замінування надійшло до поліції сьогодні близько 13-ї години.

“Станом на 13:30 приміщення та прилеглу територію виборчої дільниці перевірили, вибухонебезпечних пристроїв не виявлено. Дільниця працює у звичайному режимі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, інформація про замінування дільниць у Тиврівському районі не підтвердилась.

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