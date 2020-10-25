В Одессе на избирательном участке не нашли взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Одессе поступило сообщение о заминировании на избирательном участке на улице Льва Толстого. Взрывоопасных устройств не было обнаружено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области
Сообщается, что сообщение о заминировании поступило в полицию сегодня около 13 часов.
“По состоянию на 13:30 помещения и прилегающую территорию избирательного участка проверили, взрывоопасных устройств не обнаружено. Участок работает в обычном режиме”, — говорится в сообщении.
Напомним, информация о заминировании участков в Тывровском районе не подтвердилась.