Інформація про замінування дільниць на Вінниччині виявилася хибною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Інформація про замінування дільниць у Тиврівському районі не підтвердилась. Про це повідомили в пресслужбі поліції Вінницької області, передає УНН.
“Працівники вибухотехнічної служби поліції та кінологи перевірили виборчі дільниці, інформація про замінування яких надійшла до поліції об 11.40 год. Жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів знайдено не було”, - заявили правоохоронці.
Протягом двох годин вибухотехніки та кінологи обстежили приміщення шести виборчих комісій та прилеглі до них території на наявність вибухонебезпечних предметів. Зазначається, що предметів, які б містили небезпеку оточуючим, виявлено не було.
Наразі виборчі дільниці працюють в звичному режимі.
Слідством розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (“Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності”). Поліція встановлює особу чоловіка, який повідомив про «замінування». За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що на Вінниччині "замінували" виборчу дільницю.