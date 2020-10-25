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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 100323 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117612 просмотра

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4 марта, 09:55 • 100447 просмотра

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Информация о заминировании участков в Винницкой области оказалась ложной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Информация о заминировании участков в Тывровском районе не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области, передает УНН.

“Работники взрывотехнической службы полиции и кинологи проверили избирательные участки, информация о заминировании которых поступила в полицию в 11.40 ч. Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было”, — заявили правоохранители.

В течение двух часов взрывотехники и кинологи обследовали помещения шести избирательных комиссий и прилегающие к ним территории на наличие взрывоопасных предметов. Отмечается, что предметов, представляющих опасность окружающим, обнаружено не было.

Сейчас избирательные участки работают в обычном режиме.

Следствием начато уголовное производство по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (“Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности”). Полиция устанавливает личность мужчины, который сообщил о “заминировании”. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Напомним, УНН сообщал, что в Винницкой области "заминировали" избирательный участок.

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