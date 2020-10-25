Информация о заминировании участков в Винницкой области оказалась ложной
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Информация о заминировании участков в Тывровском районе не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области, передает УНН.
“Работники взрывотехнической службы полиции и кинологи проверили избирательные участки, информация о заминировании которых поступила в полицию в 11.40 ч. Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было”, — заявили правоохранители.
В течение двух часов взрывотехники и кинологи обследовали помещения шести избирательных комиссий и прилегающие к ним территории на наличие взрывоопасных предметов. Отмечается, что предметов, представляющих опасность окружающим, обнаружено не было.
Сейчас избирательные участки работают в обычном режиме.
Следствием начато уголовное производство по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (“Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности”). Полиция устанавливает личность мужчины, который сообщил о “заминировании”. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.
Напомним, УНН сообщал, что в Винницкой области "заминировали" избирательный участок.