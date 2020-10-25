В Одессе сообщили об угрозе взрыва еще на одном избирательном участке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Одессе правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва на одном из избирательных участков. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, передает УНН.
"В Одессе полиция проверяет сообщение об угрозе взрыва на избирательном участке на улице Фонтанская дорога. На место происшествия направлены следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, взрывотехников, кинологов и работников службы по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в полиции.
По информации правоохранителей, в настоящее время на месте проводится проверка.
Напомним, ранее сегодня в Одессе поступило сообщение о заминировании на избирательном участке на улице Льва Толстого.
Взрывоопасных устройств не было обнаружено.