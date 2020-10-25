В Одесской области начато уголовное производство по факту подкупа 38 избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Беляевском районе Одесской области обнаружили три автобуса с людьми, которые приехали голосовать за деньги. Об этом сообщает пресс-служба Беляевского отдела полиции области, передает УНН.
"В Беляевском районе полицейские территориального подразделения обнаружили три автобуса с людьми, которые приехали голосовать из Раздельнянского района. По оперативной информации правоохранителей, за свои голоса 38 граждан должны были получить денежное вознаграждение", - информируют в пресс-службе.
По данным полицейских, сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители сейчас проводятся неотложные следственные мероприятия.
"Также выяснилось, что избирателей перевозили на транспортных средствах с техническими неисправностями, один из водителей сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, а еще один - без соответствующих документов. В отношении правонарушителей составлены протоколы по статьям 130, 121 и 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщают правоохранители.
Напомним, ранее в Одессе сообщили об угрозе взрыва на ряде участков.