В Одесской области из автомобиля похитили 80 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В Одесской области из автомобиля директора предприятия украли 80 тысяч долларов. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Неизвестный похитил из автомобиля директора предприятия, который был припаркован во дворе дома, 80 тыс. долларов, которые находились в портфеле на заднем сиденье.
Начато досудебное расследование по ч.5 ст. 185 УК Украины (кража).
Как сообщал УНН, в Киеве грабители среди белого дня выхватили из рук мужчины сумку с 50 тыс. долларов.
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