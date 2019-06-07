В Одесской области из автомобиля похитили 80 тысяч долларов

Неизвестный похитил из автомобиля директора предприятия, который был припаркован во дворе дома, 80 тыс. долларов, которые находились в портфеле на заднем сиденье.

Начато досудебное расследование по ч.5 ст. 185 УК Украины (кража).

Как сообщал УНН, в Киеве грабители среди белого дня выхватили из рук мужчины сумку с 50 тыс. долларов.

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