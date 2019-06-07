На Одещині з автівки викрали 80 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. На Одещині з автомобіля директора підприємства вкрали 80 тисяч доларів. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Невідомий викрав, з автомобіля директора підприємства, який був припаркований на подвір’ї будинку, 80 тисяч доларів, які знаходилися у портфелі на задньому сидінні.
Розпочато досудове розслідування за ч.5 ст. 185 КК України (крадіжка).
Як повідомляв УНН, у Києві грабіжники серед білого дня вихопили з рук чоловіка сумку з 50 тис. доларів.
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