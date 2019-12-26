В Одесской области вспыхнул баллон с газом, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В результате возгорания газового баллона в одном из сел Одесской области пострадали два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Одесской области.
Сообщение, что в селе Светлое в дачном кооперативе "Рассвет" произошел взрыв газового баллона в частном жилом доме, спасатели получили 25 декабря в 16:16.
На месте пожарные установили, что в подвальном помещении произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим факельным горением газа из баллона. Спасатели пожар в 16:39 ликвидировали.
"В результате вспышки пострадали супруги, которых бригадой скорой медицинской помощи доставили в лечебное учреждение", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Киеве произошел взрыв во время пожара на автостоянке.