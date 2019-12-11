У Києві стався вибух під час пожежі на автостоянці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Деснянському районі Києва виникла пожежа на території автостоянки, загорілося приміщення охорони, після чого стався вибух газового балону в установці обігрівача. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"10 грудня о 23:07 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території автостоянки в приміщенні охорони на вул. Шолом-Алейхема, 12, що у Деснянському районі столиці, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що про пожежу повідомив охоронець. На автостоянку направили рятувальників 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
"Під час прибуття до місця виклику, приміщення охорони, розміром 2х3 м, вже було охоплено вогнем, після чого стався вибух газового балону в установці обігрівача", - додали у пресслужбі.
Повідомляється, що о 23:24 пожежу було локалізовано, а о 23:32 — ліквідовано.
"Жертв та постраждалих не має. Причина пожежі наразі встановлюється", - зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві на автостоянці ТРЦ під час дрифту водій збив двох пішоходів.