В Киеве произошел взрыв во время пожара на автостоянке
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Деснянском районе Киева возник пожар на территории автостоянки, загорелось помещение охраны, после чего произошел взрыв газового баллона в установке обогревателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГСЧС.
"10 декабря, в 23:07 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории автостоянки в помещении охраны на ул. Шолом-Алейхема, 12, что в Деснянском районе столицы, возник пожар" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что о пожаре сообщил охранник. На автостоянку были направлены спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части.
"Во время прибытия к месту вызова, помещение охраны, размером 2х3 м, уже было охвачено огнем, после чего произошел взрыв газового баллона в установке обогревателя", - добавили в пресс-службе.
Сообщается, что в 23:24 пожар был локализован, а в 23:32 - ликвидирован.
"Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отметили в пресс-службе.
Напомним, в Киеве на автостоянке ТРЦ во время дрифта водитель сбил двух пешеходов.