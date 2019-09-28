У Києві на автостоянці ТРЦ під час дрифту водій збив двох пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У столиці водій під час екстремального водіння на автостоянці біля ТРЦ Lavina збив двох пішоходів та пошкодив автомобілі. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
"Виклик надійшов 27 вересня о 23:27. Водій під час екстремального водіння на парковці біля ТРЦ Lavina збив двох пішоходів і пошкодив автомобілі. Потерпілі та водій були госпіталізовані. Всі повнолітні", - повідомили у пресслужбі.
Наразі слідчі дії тривають, вивчаються матеріали справи.
"У поліції за законом є доба, щоб відкрити кримінальне провадження по справі", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Тернополі внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мотоциклу загинув підліток, ще один із травмами потрапив до лікарні.