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У ДТП на дамбі в Тернополі загинув підліток

Київ • УНН

 • 17658 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Тернополі внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мотоциклу загинув підліток, ще один із травмами потрапив до лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

У ДТП на дамбі в Тернополі загинув підліток

Аварія трапилася 27 вересня, близько 15:00, на дамбі тернопільського ставу.

За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Tiguan, рухаючись з Центру в напрямку мікрорайону Дружба, та перелаштовуючись в іншу смугу, зачепив мотоцикл.

В результаті удару мотоцикл перекинувся, його 21-річного водія забрали до лікарні, інший юнак, якому було 17 років, загинув. Водій іномарки попередньо тверезий. Очевидці кажуть, що двоколісник рухався на високій швидкості.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причини ДТП. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, У Дніпрі внаслідок ДТП загинула одна особа, ще одна особа постраждала.

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