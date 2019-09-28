В ДТП на дамбе в Тернополе погиб подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Тернополе в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла погиб подросток, еще один с травмами попал в больницу. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Авария произошла 27 сентября, около 15:00, на дамбе тернопольского ставка.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, двигаясь из центра в направлении микрорайона Дружба и перестраиваясь в другую полосу, зацепил мотоцикл.
В результате удара мотоцикл перевернулся, его 21-летнего водителя забрали в больницу, другой юноша, которому было 17 лет, погиб. Водитель иномарки предварительно трезв. Очевидцы говорят, что двухколесник двигался на высокой скорости.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины ДТП. Событие внесено в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, в Днепре в результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал.