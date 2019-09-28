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У Дніпрі чоловік загинув в'їхавши в електроопору

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Дніпрі внаслідок ДТП загинула 1 особа, ще 1 особа постраждала. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.

У Дніпрі чоловік загинув в'їхавши в електроопору

“28 вересня о 04:38 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про дорожньо-транспорнтну пригоду, яка сталася по вулиці Набережна Заводська Новокодацького району міста Дніпро... По прибуттю рятувальників за адресою встановлено, що водій легкового автомобілю „Opel Vectra“, ймовірно не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події”, — йдеться у повідомленні.

Підрозділом ДСНС за допомогою спецобладнання тіло померлого було вилучено з конструкцій понівеченого автомобілю.

“Постраждалу пасажирку легковика — дівчину, 2000 року народження, каретою швидкої медичної допомоги направлено до лікувального закладу”, — додають рятувальники.

Зазначається, що до робіт було залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спеціальної техніки підрозділів ДСНС України.

“Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП”, — резюмують у повідомленні.

Нагадаємо, на трасі “Київ — Чоп” у ДТП загинув водій легковика, який зіткнувся з тягачем.

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