У Дніпрі чоловік загинув в'їхавши в електроопору
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Дніпрі внаслідок ДТП загинула 1 особа, ще 1 особа постраждала. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
“28 вересня о 04:38 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про дорожньо-транспорнтну пригоду, яка сталася по вулиці Набережна Заводська Новокодацького району міста Дніпро... По прибуттю рятувальників за адресою встановлено, що водій легкового автомобілю „Opel Vectra“, ймовірно не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на електроопору. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події”, — йдеться у повідомленні.
Підрозділом ДСНС за допомогою спецобладнання тіло померлого було вилучено з конструкцій понівеченого автомобілю.
“Постраждалу пасажирку легковика — дівчину, 2000 року народження, каретою швидкої медичної допомоги направлено до лікувального закладу”, — додають рятувальники.
Зазначається, що до робіт було залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спеціальної техніки підрозділів ДСНС України.
“Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП”, — резюмують у повідомленні.
Нагадаємо, на трасі “Київ — Чоп” у ДТП загинув водій легковика, який зіткнувся з тягачем.