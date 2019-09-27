На трасі "Київ – Чоп" у ДТП загинув водій легковика, який зіткнувся з тягачем
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У Львівській області поліцейські встановлюють обставини зіткнення автомобіля Skoda Octavia та тягача Scania. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як стало відомо, сьогодні, 27 вересня, близько 09:20 в поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ – Чоп.
Як попередньо встановили поліцейські, в селі Козьова Сколівського району зіткнулися Skoda Octavia під керуванням 28-річного жителя міста Ужгород та тягач Scania, яким їхав 24-річний мешканець Рівненської області. Водій легкового автомобіля загинув на місці події.
Правоохоронці з’ясовують обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Броварах сталась смертельна ДТП: співробітник поліції охорони влетів у зупинку громадського транспорту.