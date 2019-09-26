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Співробітник поліції охорони на "євроблясі" влетів у зупинку, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Броварах сталась смертельна ДТП: співробітник поліції охорони влетів у зупинку громадського транспорту. У результаті ДТП загинула жінка. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

Співробітник поліції охорони на "євроблясі" влетів у зупинку, є жертви

Як повідомили у поліції, сьогодні о 17:46 до Броварського відділу поліції надійшло повідомлення про скоєння наїзду на зупинку громадського транспорту.

"Водій, який перебував за кермом автомобіля Opel на єврономерах не впорався з керуванням та в’їхав в зупинку, де перебували люди. Внаслідок ДТП дві людини отримали тілесні ушкодження та загинула одна жінка", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, водій є співробітником управління поліції охорони. За даним фактом призначено службове розслідування.

Обставини автопригоди наразі встановлюють слідчо-оперативна група та группа реагування патрульної поліції.

На місці події перебуває Голова Національної поліції Ігор Клименко. За даним фактом призначено службове розслідування, на час якого начальника ДСО Київської області відсторонено від виконання службових обов’язків. Про подію повідомлено ДБР, повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на автодорозі Київ-Харків-Довжанський смертельні травми отримали двоє дорослих та 6-річна дівчинка.

Українські Національні Новини

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