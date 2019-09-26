У результаті ДТП неподалік Слов'янська загинули 3 людини, серед них 6-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на автодорозі Київ-Харків-Довжанський смертельні травми отримали двоє дорослих та 6-річна дівчинка. Пасажири іншої автівки травмовані. На місці працює поліція, яка встановлює обставини аварії, пише УНН з посиланням на сайт поліції Донецької області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 6.30 у Слов’янському районі на виїзді до Харківської області.
На місце були направлені слідчо-оперативна група Слов’янського відділу поліції та слідчий обласного главку.
“Встановлено, що водій автомобілю „Хюндай“ не впорався з керуванням транспортом та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем „Тойота“. Водій і пасажири „Хюндаю“ — 31-річна жінка та її 6-річна донька — померли на місці. Родина мешкала у Слов’янську. Дві жінки-пасажири автомобілю „Тойота“ госпіталізовані з тілесними ушкодженнями. Водій „Тойоти“ не постраждав”, — вказано у повідомленні.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Як передавав УНН, легковик зіткнувся з вантажівкою на Львівщині, є загиблий.