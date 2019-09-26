Легковик зіткнувся з вантажівкою на Львівщині, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Внаслідок зіткнення з вантажівкою Volvo на Львівщині загинув водій Skoda. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Skoda Octavia, яким керував 38-річний місцевий житель, та вантажівка Volvo під керуванням 28-річного жителя Рівненської області.
"Внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм загинув на місці події", - вказали у поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, в Україні у цьому році сталося понад 100 тисяч ДТП.