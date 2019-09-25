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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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В Україні у цьому році сталося понад 100 тисяч ДТП

Київ • УНН

 • 9457 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. З почакту року в Україні сталося понад 100 тисяч ДТП. З них понад 15 тисяч з потерпілими. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України у Facebook.

В Україні у цьому році сталося понад 100 тисяч ДТП

“За 8 місяців цього року на дорогах України сталося 100 236 ДТП. З них 15 893 — з потерпілими, у яких 1991 особа загинула і 20 218 травмувалися”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 вересня в Новоград-Волинському районі поблизу села Пилиповичі. Зіткнулися вантажній автомобіль з автобусом. Внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та 10 осіб госпіталізовано.

Як повідомлялося раніше, У ДТП на Донеччині постраждало 10 осіб, троє з них — діти.

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