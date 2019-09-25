В Україні у цьому році сталося понад 100 тисяч ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. З почакту року в Україні сталося понад 100 тисяч ДТП. З них понад 15 тисяч з потерпілими. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України у Facebook.
“За 8 місяців цього року на дорогах України сталося 100 236 ДТП. З них 15 893 — з потерпілими, у яких 1991 особа загинула і 20 218 травмувалися”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 22 вересня в Новоград-Волинському районі поблизу села Пилиповичі. Зіткнулися вантажній автомобіль з автобусом. Внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та 10 осіб госпіталізовано.
Як повідомлялося раніше, У ДТП на Донеччині постраждало 10 осіб, троє з них — діти.