На Житомирщині внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса загинули 9 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У неділю о 23:26 до ДСНС надійшла інформація, що в Новоград-Волинському районі поблизу с. Пилиповичі сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом. Внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та 10 осіб госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
До деблокації загиблих та постраждалих від ДСНС залучалося 9 людей особового складу та 2 одиниці техніки.
Попередньо встановлено, що близько 22:30 на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району, 55-річний водій DAF з напівпричепом (цистерна), прямуючи у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремча", що стояв на узбіччі дороги.
За наявною інформацією, 66-річний водій автобуса зупинився для усунення виниклої у дорозі технічної несправності (заміни колеса). У момент ДТП частина його пасажирів знаходились на узбіччі дороги, повідомили у поліції області.
У результаті на місці пригоди загинули 9 пасажирів автобуса (повні анкетні дані встановлюються). Водія вантажівки та ще 9 пасажирів автобуса, віком від 42 до 71 року було госпіталізовано до Новоград-Волинської лікарні.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Новоград-Волинського ВП та Головного управління Нацполіції в області. Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, у ДТП під Одесою в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки та вантажівки загинули дев’ятеро людей.