На Житомирщині внаслідок зіткнення вантажівки і автобуса загинули 9 осіб

КИЇВ. 23 вересня. УНН. У неділю о 23:26 до ДСНС надійшла інформація, що в Новоград-Волинському районі поблизу с. Пилиповичі сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом. Внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та 10 осіб госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.