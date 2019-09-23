В Житомирской области в результате столкновения грузовика и автобуса погибли 9 человек

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В воскресенье в 23:26 в ГСЧС поступила информация, что в Новоград-Волынском районе вблизи с. Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. В результате ДТП погибли 9 человек и 10 госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К деблокации погибших и пострадавших от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Предварительно установлено, что около 22:30 на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Большой Молодьков Новоград-Волынского района, 55-летний водитель DAF с полуприцепом (цистерна), направляясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", который стоял на обочине дороги.

По имеющейся информации, 66-летний водитель автобуса остановился для устранения возникшей в пути технической неисправности (замены колеса). В момент ДТП часть его пассажиров находились на обочине дороги, сообщили в областной полиции.

В результате на месте происшествия погибли 9 пассажиров автобуса (полные анкетные данные устанавливаются). Водитель грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года были госпитализированы в Новоград-Волынской больнице.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Новоград-Волынского ОП и Главного управления Нацполиции в области. Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Зафиксированы все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в ДТП под Одессой в результате столкновения переполненной людьми маршрутки и грузовика погибли девять человек.

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