У ДТП під Одесою загинули дев’ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У ДТП в результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки та вантажівки попередньо загинули дев’ятеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП в Одеській області.
“В результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки, що слідувала до Одеси, та вантажівки, що поверталася з обласного центру, попередньо загинули дев’ятеро людей, ще двоє — травмовані (за останньою інформацією — четверо). Точна кількість постраждалих встановлюється”, — йдеться у повідомленні.
За оновленою інформаціє від співробітника ДСНС, о 13.11 надійшло повідомлення про ДТП між двома транспортними засобами, а саме автомобілем Mercedes Sprinter і DAF (вантажівкою).
Подія сталася між селами Нова Долина та Прилиманським.
Чотирьох постраждалих госпіталізували до лікарні.
Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, у результаті потрійного ДТП на Полтавщині загинули двоє людей.